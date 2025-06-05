سعر Jellification (JELLY)
سعر Jellification (JELLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.92K. يتم تحديث سعر JELLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jellification الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Jellification خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.45M
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خلال اليوم، كان سعر Jellification مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jellification مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jellification مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jellification مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.14%
|30 يوم
|$ 0
|-17.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jellification: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.14%
-19.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jellification is a fun and colorful project built on the Solana blockchain. Each icon shows a unique character or symbol that represents a part of our creative world. The soft, jelly-like design makes the visuals playful and eye-catching. We want to bring a light and friendly feeling to Web3. Every logo is carefully designed to match our smooth and fun style. This project is easy to join and made for everyone. Let’s make crypto more fun together with Jellification!
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