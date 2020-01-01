توكنوميكس ivault (IVT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ivault (IVT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ivault (IVT) The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions. الموقع الرسمي: https://ivault.io الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.ivault.io اشتر IVT الآن!

توكنوميكس ivault (IVT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ivault (IVT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M إجمالي العرض: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B العرض المتداول: $ 162.47M $ 162.47M $ 162.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.19M $ 19.19M $ 19.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.063788 $ 0.063788 $ 0.063788 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01185343 $ 0.01185343 $ 0.01185343 السعر الحالي: $ 0.01599212 $ 0.01599212 $ 0.01599212 معرفة المزيد عن سعر ivault (IVT)

توكنوميكس ivault (IVT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ivault (IVT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IVT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IVT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IVT، استكشف السعر المباشر لتوكن IVT!

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