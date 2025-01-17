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سعر ivault (IVT) المباشر لليوم هو USD 0.04674107 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.57M . يتم تحديث سعر IVT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ivault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.99K - تغيير سعر ivault خلال اليوم هو +0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 162.00M

أداء سعر ivault (IVT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ivault مقابل USD هو $ +0.00030047 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ivault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ivault مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ivault مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030047 +0.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ivault (IVT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ivault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04560417$ 0.04560417 $ 0.04560417 24 ساعة مرتفع $ 0.04692185$ 0.04692185 $ 0.04692185 عالية طوال الوقت $ 0.063788$ 0.063788 $ 0.063788 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) -7.24%

معلومات سوق ivault (IVT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: