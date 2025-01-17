سعر ivault (IVT)
سعر ivault (IVT) المباشر لليوم هو USD 0.04674107. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.57M. يتم تحديث سعر IVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ivault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 217.99K
- تغيير سعر ivault خلال اليوم هو +0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 162.00M
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خلال اليوم، كان سعر ivault مقابل USD هو $ +0.00030047 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ivault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ivault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ivault مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00030047
|+0.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ivault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+0.65%
-7.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.
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