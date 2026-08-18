سعر Ispolink اليوم

السعر المباشر لمشروع Ispolink (ISP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ISP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ISP.

يحتل Ispolink حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 205,252، مع عرض متداول قدره 9.50B ISP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ISP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01830029، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ISP بمقدار +3.72% خلال الساعة الماضية و-16.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ispolink (ISP)

القيمة السوقية $ 205.25K$ 205.25K $ 205.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 219.47K$ 219.47K $ 219.47K إمداد دورة التداول 9.50B 9.50B 9.50B إجمالي العرض 9,800,374,980.29503 9,800,374,980.29503 9,800,374,980.29503

القيمة السوقية الحالية لـ Ispolink هي $ 205.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ISP يبلغ 9.50B، مع إجمالي عرض 9800374980.29503. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 219.47K.