معلومات سعر Invariant (INVT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00103843 $ 0.00103843 $ 0.00103843 24 ساعة منخفض $ 0.00108278 $ 0.00108278 $ 0.00108278 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00103843$ 0.00103843 $ 0.00103843 24 ساعة مرتفع $ 0.00108278$ 0.00108278 $ 0.00108278 عالية طوال الوقت $ 0.00238396$ 0.00238396 $ 0.00238396 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.86% تغير السعر (1يوم) -1.06% تغير السعر (7 أيام) +0.07% تغير السعر (7 أيام) +0.07%

سعر Invariant (INVT) في الوقت الحقيقي هو $0.00104966. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INVT بين أدنى سعر $ 0.00103843 وأعلى سعر $ 0.00108278، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINVT على الإطلاق هو $ 0.00238396، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INVT -1.86% على مدار الساعة الماضية، -1.06% على مدار 24 ساعة، و +0.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Invariant (INVT)

القيمة السوقية $ 41.53K$ 41.53K $ 41.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 188.94K$ 188.94K $ 188.94K إمداد دورة التداول 39.56M 39.56M 39.56M إجمالي العرض 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Invariant هي $ 41.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INVT يبلغ 39.56M، مع إجمالي عرض 180000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 188.94K.