سعر Intellex اليوم

السعر المباشر لمشروع Intellex (ITLX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ITLX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ITLX.

يحتل Intellex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 286,478، مع عرض متداول قدره 214.23M ITLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ITLX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00715794، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ITLX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 106.36.

معلومات سوق Intellex (ITLX)

القيمة السوقية $ 286.48K$ 286.48K $ 286.48K الحجم (24 ساعة) $ 106.36$ 106.36 $ 106.36 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 286.48K$ 286.48K $ 286.48K إمداد دورة التداول 214.23M 214.23M 214.23M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Intellex هي $ 286.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 106.36. العرض المتداول لـ ITLX يبلغ 214.23M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 286.48K.