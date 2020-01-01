توكنوميكس InfinitiCoin (INCO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول InfinitiCoin (INCO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات InfinitiCoin (INCO) InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. الموقع الرسمي: https://www.infiniticoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf اشتر INCO الآن!

توكنوميكس InfinitiCoin (INCO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار InfinitiCoin (INCO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02101208 $ 0.02101208 $ 0.02101208 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00838394 $ 0.00838394 $ 0.00838394 السعر الحالي: $ 0.01054276 $ 0.01054276 $ 0.01054276 معرفة المزيد عن سعر InfinitiCoin (INCO)

توكنوميكس InfinitiCoin (INCO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس InfinitiCoin (INCO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INCO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INCO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INCO، استكشف السعر المباشر لتوكن INCO!

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