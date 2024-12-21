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سعر InfinitiCoin (INCO) المباشر لليوم هو USD 0.02017916 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.97M . يتم تحديث سعر INCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق InfinitiCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.65 - تغيير سعر InfinitiCoin خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 742.09M

أداء سعر InfinitiCoin (INCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر InfinitiCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر InfinitiCoin مقابل USD هو $ +0.0090094541 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر InfinitiCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر InfinitiCoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ +0.0090094541 +44.65% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر InfinitiCoin (INCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر InfinitiCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0200605$ 0.0200605 $ 0.0200605 24 ساعة مرتفع $ 0.02041546$ 0.02041546 $ 0.02041546 عالية طوال الوقت $ 0.02041546$ 0.02041546 $ 0.02041546 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) +4.93%

معلومات سوق InfinitiCoin (INCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: