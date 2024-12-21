سعر InfinitiCoin (INCO)
سعر InfinitiCoin (INCO) المباشر لليوم هو USD 0.02017916. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.97M. يتم تحديث سعر INCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق InfinitiCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 254.65
- تغيير سعر InfinitiCoin خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 742.09M
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خلال اليوم، كان سعر InfinitiCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر InfinitiCoin مقابل USD هو $ +0.0090094541 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر InfinitiCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر InfinitiCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ +0.0090094541
|+44.65%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر InfinitiCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-0.04%
+4.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide.
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