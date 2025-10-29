معلومات سعر Inbox (INBOX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00195214 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -12.28% تغير السعر (7 أيام) +5.56%

سعر Inbox (INBOX) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INBOX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINBOX على الإطلاق هو $ 0.00195214، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INBOX -0.24% على مدار الساعة الماضية، -12.28% على مدار 24 ساعة، و +5.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Inbox (INBOX)

القيمة السوقية $ 448.76K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 448.76K إمداد دورة التداول 999.90M إجمالي العرض 999,898,589.1918151

القيمة السوقية الحالية لـ Inbox هي $ 448.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INBOX يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999898589.1918151. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 448.76K.