سعر IMGN Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع IMGN Labs (IMGN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IMGN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IMGN.

يحتل IMGN Labs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 598,196، مع عرض متداول قدره 1.00B IMGN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IMGN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00793828، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IMGN بمقدار -2.10% خلال الساعة الماضية و-10.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 79.31.

معلومات سوق IMGN Labs (IMGN)

القيمة السوقية $ 598.20K$ 598.20K $ 598.20K الحجم (24 ساعة) $ 79.31$ 79.31 $ 79.31 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 598.20K$ 598.20K $ 598.20K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IMGN Labs هي $ 598.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 79.31. العرض المتداول لـ IMGN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 598.20K.