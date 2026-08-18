سعر IMARO اليوم

السعر المباشر لمشروع IMARO (IMARO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IMARO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IMARO.

يحتل IMARO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,698، مع عرض متداول قدره 666.60M IMARO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IMARO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00783234، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IMARO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق IMARO (IMARO)

القيمة السوقية $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K إمداد دورة التداول 666.60M 666.60M 666.60M إجمالي العرض 666,595,533.0 666,595,533.0 666,595,533.0

القيمة السوقية الحالية لـ IMARO هي $ 30.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IMARO يبلغ 666.60M، مع إجمالي عرض 666595533.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.70K.