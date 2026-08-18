سعر IDLE Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع IDLE Protocol (IDLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IDLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IDLE.

يحتل IDLE Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 76,145، مع عرض متداول قدره 894.45M IDLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IDLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00183869، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IDLE بمقدار -3.49% خلال الساعة الماضية و-6.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق IDLE Protocol (IDLE)

القيمة السوقية $ 76.15K$ 76.15K $ 76.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 76.15K$ 76.15K $ 76.15K إمداد دورة التداول 894.45M 894.45M 894.45M إجمالي العرض 894,447,932.506475 894,447,932.506475 894,447,932.506475

القيمة السوقية الحالية لـ IDLE Protocol هي $ 76.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IDLE يبلغ 894.45M، مع إجمالي عرض 894447932.506475. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.15K.