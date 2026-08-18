سعر Hyre Agent اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyre Agent (HYRE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYRE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HYRE.

يحتل Hyre Agent حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85,160، مع عرض متداول قدره 929.99M HYRE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYRE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HYRE بمقدار -0.78% خلال الساعة الماضية و+40.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hyre Agent (HYRE)

القيمة السوقية $ 85.16K$ 85.16K $ 85.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.23K$ 91.23K $ 91.23K إمداد دورة التداول 929.99M 929.99M 929.99M إجمالي العرض 996,273,597.987309 996,273,597.987309 996,273,597.987309

القيمة السوقية الحالية لـ Hyre Agent هي $ 85.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HYRE يبلغ 929.99M، مع إجمالي عرض 996273597.987309. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.23K.