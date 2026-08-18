سعر HyperSwap اليوم

السعر المباشر لمشروع HyperSwap (SWAP) اليوم هو $ 0.01602338، مع تغير بنسبة 2.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWAP الحالي إلى USD هو $ 0.01602338 لكل SWAP.

يحتل HyperSwap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,114,557، مع عرض متداول قدره 69.56M SWAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWAP بين $ 0.01552741 (أدنى) و$ 0.016307 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.158851، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01231935.

على المدى القصير، تحرك SWAP بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 374.36.

معلومات سوق HyperSwap (SWAP)

القيمة السوقية $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M الحجم (24 ساعة) $ 374.36$ 374.36 $ 374.36 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M إمداد دورة التداول 69.56M 69.56M 69.56M إجمالي العرض 92,827,000.63501638 92,827,000.63501638 92,827,000.63501638

القيمة السوقية الحالية لـ HyperSwap هي $ 1.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 374.36. العرض المتداول لـ SWAP يبلغ 69.56M، مع إجمالي عرض 92827000.63501638. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.49M.