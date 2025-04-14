سعر Hyperpigmentation ($HYPER)
سعر Hyperpigmentation ($HYPER) المباشر لليوم هو USD 0.00328305. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.29M. يتم تحديث سعر $HYPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hyperpigmentation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hyperpigmentation خلال اليوم هو -3.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Hyperpigmentation مقابل USD هو $ -0.000130875743011113 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperpigmentation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperpigmentation مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperpigmentation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000130875743011113
|-3.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperpigmentation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-3.83%
+27.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$HYPER is a memecoin built on Solana, inspired by the viral “hyperpigmentation” meme with over 20B views on TikTok. But it’s more than just a meme. We’re building a real ecosystem with fun, on-chain products that bring utility and purpose. Our goal is to combine meme culture with actual value creation for holders through product revenue, token burns, and community ownership. The ambition is to a positive addition to the solana memecoin space!
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