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سعر Hyperpigmentation ($HYPER) المباشر لليوم هو USD 0.00328305 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.29M . يتم تحديث سعر $HYPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hyperpigmentation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hyperpigmentation خلال اليوم هو -3.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Hyperpigmentation ($HYPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperpigmentation مقابل USD هو $ -0.000130875743011113 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperpigmentation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperpigmentation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperpigmentation مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000130875743011113 -3.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hyperpigmentation ($HYPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperpigmentation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00314341$ 0.00314341 $ 0.00314341 24 ساعة مرتفع $ 0.00341393$ 0.00341393 $ 0.00341393 عالية طوال الوقت $ 0.00356976$ 0.00356976 $ 0.00356976 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -3.83% تغير السعر (7 أيام) +27.16%

معلومات سوق Hyperpigmentation ($HYPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: