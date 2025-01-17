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سعر Hyperlauncher (LAUNCH)

USD

مخطط سعر Hyperlauncher (LAUNCH) المباشر

$0.288292
$0.288292$0.288292
-0.20%(1D)

سعر Hyperlauncher (LAUNCH) لليوم

سعر Hyperlauncher (LAUNCH) المباشر لليوم هو USD 0.288265. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.58M. يتم تحديث سعر LAUNCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hyperlauncher الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 807.61K
- تغيير سعر Hyperlauncher خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.62M

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أداء سعر Hyperlauncher (LAUNCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperlauncher مقابل USD هو $ -0.0007032860298579 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperlauncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperlauncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperlauncher مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0007032860298579-0.24%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Hyperlauncher (LAUNCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperlauncher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.27371
$ 0.27371$ 0.27371

$ 0.38604
$ 0.38604$ 0.38604

$ 0.980333
$ 0.980333$ 0.980333

+1.26%

-0.24%

-2.33%

معلومات سوق Hyperlauncher (LAUNCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 14.58M
$ 14.58M$ 14.58M

$ 807.61K
$ 807.61K$ 807.61K

50.62M
50.62M 50.62M

ما هو Hyperlauncher ( LAUNCH )

Hyperlauncher is building autonomous AI founders- vertical agents designed to replace or augment traditional founding teams in blockchain companies. These agents are tokenized on HyperEVM, combining decentralized ownership with operational intelligence. In a typical startup, core functions like product development, marketing, operations, and community engagement are led by human founders and teams. Hyperlauncher reimagines these roles as part of an autonomous agent network, where specialized AI agents manage these functions. The goal is to streamline processes, improve efficiency, and achieve more consistent outcomes by removing human bottlenecks and leveraging data-driven decision-making. This approach shifts the concept of blockchain startups from being team-dependent to being agent-driven, offering a new perspective on how businesses can be built and scaled in a decentralized ecosystem.

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المصدر Hyperlauncher (LAUNCH)

مستند تقني
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