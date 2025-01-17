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سعر Hyperlauncher (LAUNCH) المباشر لليوم هو USD 0.288265 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.58M . يتم تحديث سعر LAUNCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hyperlauncher الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 807.61K - تغيير سعر Hyperlauncher خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.62M

أداء سعر Hyperlauncher (LAUNCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperlauncher مقابل USD هو $ -0.0007032860298579 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperlauncher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperlauncher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperlauncher مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0007032860298579 -0.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hyperlauncher (LAUNCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hyperlauncher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.27371$ 0.27371 $ 0.27371 24 ساعة مرتفع $ 0.38604$ 0.38604 $ 0.38604 عالية طوال الوقت $ 0.980333$ 0.980333 $ 0.980333 تغير السعر (1 ساعة) +1.26% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -2.33%

معلومات سوق Hyperlauncher (LAUNCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: