سعر Hyper Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyper Bull (HBULL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 57.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HBULL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HBULL.

يحتل Hyper Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 985,378، مع عرض متداول قدره 1.00B HBULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HBULL بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00177717 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00565015، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HBULL بمقدار -9.59% خلال الساعة الماضية و+109.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.16M.

معلومات سوق Hyper Bull (HBULL)

القيمة السوقية $ 985.38K$ 985.38K $ 985.38K الحجم (24 ساعة) $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 985.38K$ 985.38K $ 985.38K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hyper Bull هي $ 985.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.16M. العرض المتداول لـ HBULL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 985.38K.