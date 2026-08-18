سعر HydraDAO اليوم

السعر المباشر لمشروع HydraDAO (HYDRA) اليوم هو $ 0.02527826، مع تغير بنسبة 2.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYDRA الحالي إلى USD هو $ 0.02527826 لكل HYDRA.

يحتل HydraDAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 297,603، مع عرض متداول قدره 11.77M HYDRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYDRA بين $ 0.02443827 (أدنى) و$ 0.02533693 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.073215، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01350254.

على المدى القصير، تحرك HYDRA بمقدار -0.90% خلال الساعة الماضية و+0.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 381.15.

معلومات سوق HydraDAO (HYDRA)

القيمة السوقية $ 297.60K$ 297.60K $ 297.60K الحجم (24 ساعة) $ 381.15$ 381.15 $ 381.15 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 470.80K$ 470.80K $ 470.80K إمداد دورة التداول 11.77M 11.77M 11.77M إجمالي العرض 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962

القيمة السوقية الحالية لـ HydraDAO هي $ 297.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 381.15. العرض المتداول لـ HYDRA يبلغ 11.77M، مع إجمالي عرض 18626878.7894962. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 470.80K.