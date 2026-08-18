سعر HYDAO اليوم

السعر المباشر لمشروع HYDAO (HYDAO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYDAO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HYDAO.

يحتل HYDAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,834، مع عرض متداول قدره 899.46M HYDAO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYDAO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00156012، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HYDAO بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-6.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 417.06.

معلومات سوق HYDAO (HYDAO)

القيمة السوقية $ 104.83K$ 104.83K $ 104.83K الحجم (24 ساعة) $ 417.06$ 417.06 $ 417.06 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.83K$ 104.83K $ 104.83K إمداد دورة التداول 899.46M 899.46M 899.46M إجمالي العرض 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506

القيمة السوقية الحالية لـ HYDAO هي $ 104.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 417.06. العرض المتداول لـ HYDAO يبلغ 899.46M، مع إجمالي عرض 999989519.9330506. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.83K.