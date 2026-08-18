سعر HYBUX اليوم

السعر المباشر لمشروع HYBUX (HYBUX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYBUX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HYBUX.

يحتل HYBUX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 198,721، مع عرض متداول قدره 4.35B HYBUX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYBUX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00346251، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HYBUX بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و+126.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HYBUX (HYBUX)

القيمة السوقية $ 198.72K$ 198.72K $ 198.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 456.41K$ 456.41K $ 456.41K إمداد دورة التداول 4.35B 4.35B 4.35B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HYBUX هي $ 198.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HYBUX يبلغ 4.35B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 456.41K.