سعر Hund اليوم

السعر المباشر لمشروع Hund (HUND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HUND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HUND.

يحتل Hund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 88,106، مع عرض متداول قدره 399.98M HUND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HUND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02825773، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HUND بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.76.

معلومات سوق Hund (HUND)

القيمة السوقية $ 88.11K$ 88.11K $ 88.11K الحجم (24 ساعة) $ 15.76$ 15.76 $ 15.76 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.11K$ 88.11K $ 88.11K إمداد دورة التداول 399.98M 399.98M 399.98M إجمالي العرض 399,982,598.9647932 399,982,598.9647932 399,982,598.9647932

القيمة السوقية الحالية لـ Hund هي $ 88.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.76. العرض المتداول لـ HUND يبلغ 399.98M، مع إجمالي عرض 399982598.9647932. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.11K.