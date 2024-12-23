سعر HUG (HUG)
سعر HUG (HUG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.49M. يتم تحديث سعر HUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HUG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.55K
- تغيير سعر HUG خلال اليوم هو -2.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.77B
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خلال اليوم، كان سعر HUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HUG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HUG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.73%
|30 يوم
|$ 0
|+49.56%
|60 يوم
|$ 0
|+85.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HUG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-2.73%
-21.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HUG is a community coin built on Radix that is focused on positivity, kindness, and generosity. HUG was given a fair launch, with 50% of the supply available for purchase with no insiders, and it uses the majority of its reserves to encourage positive engagement in the community and on the Radix network.
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