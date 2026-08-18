سعر Hoppy Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Hoppy Token (HOPPY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOPPY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOPPY.

يحتل Hoppy Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,590، مع عرض متداول قدره 420.69T HOPPY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOPPY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOPPY بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+0.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hoppy Token (HOPPY)

القيمة السوقية $ 57.59K$ 57.59K $ 57.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.59K$ 57.59K $ 57.59K إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hoppy Token هي $ 57.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOPPY يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.59K.