سعر hope اليوم

السعر المباشر لمشروع hope (HOPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOPE.

يحتل hope حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,395، مع عرض متداول قدره 999.58M HOPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOPE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOPE بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-11.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق hope (HOPE)

القيمة السوقية $ 33.40K$ 33.40K $ 33.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.40K$ 33.40K $ 33.40K إمداد دورة التداول 999.58M 999.58M 999.58M إجمالي العرض 999,577,454.866926 999,577,454.866926 999,577,454.866926

القيمة السوقية الحالية لـ hope هي $ 33.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOPE يبلغ 999.58M، مع إجمالي عرض 999577454.866926. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.40K.