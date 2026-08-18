سعر Hop Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Hop Protocol (HOP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOP.

يحتل Hop Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85,824، مع عرض متداول قدره 75.22M HOP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.297217، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOP بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-0.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.90.

معلومات سوق Hop Protocol (HOP)

القيمة السوقية $ 85.82K$ 85.82K $ 85.82K الحجم (24 ساعة) $ 1.90$ 1.90 $ 1.90 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 444.55K$ 444.55K $ 444.55K إمداد دورة التداول 75.22M 75.22M 75.22M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hop Protocol هي $ 85.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.90. العرض المتداول لـ HOP يبلغ 75.22M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 444.55K.