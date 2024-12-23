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سعر Home3 (HTS) المباشر لليوم هو USD 0.04877882 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.81M . يتم تحديث سعر HTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Home3 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.28K - تغيير سعر Home3 خلال اليوم هو -6.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 78.00M

أداء سعر Home3 (HTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Home3 مقابل USD هو $ -0.00322599738579113 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Home3 مقابل USD هو $ -0.0097078485 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Home3 مقابل USD هو $ +0.0039726739 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Home3 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00322599738579113 -6.20% 30 يوم $ -0.0097078485 -19.90% 60 يوم $ +0.0039726739 +8.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Home3 (HTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Home3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04829183$ 0.04829183 $ 0.04829183 24 ساعة مرتفع $ 0.053562$ 0.053562 $ 0.053562 عالية طوال الوقت $ 0.097616$ 0.097616 $ 0.097616 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -6.20% تغير السعر (7 أيام) -19.82%

معلومات سوق Home3 (HTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: