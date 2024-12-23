سعر Home3 (HTS)
سعر Home3 (HTS) المباشر لليوم هو USD 0.04877882. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.81M. يتم تحديث سعر HTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Home3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.28K
- تغيير سعر Home3 خلال اليوم هو -6.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.00M
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خلال اليوم، كان سعر Home3 مقابل USD هو $ -0.00322599738579113 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Home3 مقابل USD هو $ -0.0097078485 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Home3 مقابل USD هو $ +0.0039726739 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Home3 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00322599738579113
|-6.20%
|30 يوم
|$ -0.0097078485
|-19.90%
|60 يوم
|$ +0.0039726739
|+8.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Home3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-6.20%
-19.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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