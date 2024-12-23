سعر Holograph (HLG)
سعر Holograph (HLG) المباشر لليوم هو USD 0.00137728. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M. يتم تحديث سعر HLG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Holograph الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.36K
- تغيير سعر Holograph خلال اليوم هو -4.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.53B
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خلال اليوم، كان سعر Holograph مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Holograph مقابل USD هو $ +0.0000882781 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Holograph مقابل USD هو $ +0.0000039788 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Holograph مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.05%
|30 يوم
|$ +0.0000882781
|+6.41%
|60 يوم
|$ +0.0000039788
|+0.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Holograph: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-4.05%
-22.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Holograph is an omnichain tokenization protocol. Holograph is an omnichain tokenization protocol, enabling asset issuers to mint natively composable omnichain tokens. Holograph has been used to mint millions of onchain assets, making it one of the most widely used protocols for cross-chain asset production and distribution.
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