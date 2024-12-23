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سعر Holograph (HLG) المباشر لليوم هو USD 0.00137728 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.10M . يتم تحديث سعر HLG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Holograph الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.36K - تغيير سعر Holograph خلال اليوم هو -4.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.53B

أداء سعر Holograph (HLG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Holograph مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Holograph مقابل USD هو $ +0.0000882781 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Holograph مقابل USD هو $ +0.0000039788 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Holograph مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.05% 30 يوم $ +0.0000882781 +6.41% 60 يوم $ +0.0000039788 +0.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Holograph (HLG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Holograph: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0013596$ 0.0013596 $ 0.0013596 24 ساعة مرتفع $ 0.00144247$ 0.00144247 $ 0.00144247 عالية طوال الوقت $ 0.02789807$ 0.02789807 $ 0.02789807 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -4.05% تغير السعر (7 أيام) -22.39%

معلومات سوق Holograph (HLG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: