سعر HOLDER اليوم

السعر المباشر لمشروع HOLDER (DOGGY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGGY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOGGY.

يحتل HOLDER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 97,142، مع عرض متداول قدره 999.40M DOGGY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGGY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00435194، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOGGY بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-6.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HOLDER (DOGGY)

القيمة السوقية $ 97.14K$ 97.14K $ 97.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 97.14K$ 97.14K $ 97.14K إمداد دورة التداول 999.40M 999.40M 999.40M إجمالي العرض 999,400,000.000081 999,400,000.000081 999,400,000.000081

القيمة السوقية الحالية لـ HOLDER هي $ 97.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGGY يبلغ 999.40M، مع إجمالي عرض 999400000.000081. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 97.14K.