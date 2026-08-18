سعر Hivemapper اليوم

السعر المباشر لمشروع Hivemapper (HONEY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HONEY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HONEY.

يحتل Hivemapper حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,479,106، مع عرض متداول قدره 6.11B HONEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HONEY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.376287، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HONEY بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و-2.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 274.80K.

معلومات سوق Hivemapper (HONEY)

القيمة السوقية $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M الحجم (24 ساعة) $ 274.80K$ 274.80K $ 274.80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M إمداد دورة التداول 6.11B 6.11B 6.11B إجمالي العرض 6,574,602,972.479735 6,574,602,972.479735 6,574,602,972.479735

القيمة السوقية الحالية لـ Hivemapper هي $ 3.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 274.80K. العرض المتداول لـ HONEY يبلغ 6.11B، مع إجمالي عرض 6574602972.479735. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.74M.