سعر Hiblocks (HIBS)
سعر Hiblocks (HIBS) المباشر لليوم هو USD 0.00001522. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.82K. يتم تحديث سعر HIBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hiblocks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.73
- تغيير سعر Hiblocks خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.88B
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خلال اليوم، كان سعر Hiblocks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hiblocks مقابل USD هو $ -0.0000036400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hiblocks مقابل USD هو $ -0.0000061400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hiblocks مقابل USD هو $ -0.00006342281808287123 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ -0.0000036400
|-23.91%
|60 يوم
|$ -0.0000061400
|-40.34%
|90 يوم
|$ -0.00006342281808287123
|-80.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hiblocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-0.20%
-1.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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