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سعر Hiblocks (HIBS) المباشر لليوم هو USD 0.00001522 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.82K . يتم تحديث سعر HIBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hiblocks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.73 - تغيير سعر Hiblocks خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.88B

أداء سعر Hiblocks (HIBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hiblocks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hiblocks مقابل USD هو $ -0.0000036400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hiblocks مقابل USD هو $ -0.0000061400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hiblocks مقابل USD هو $ -0.00006342281808287123 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.20% 30 يوم $ -0.0000036400 -23.91% 60 يوم $ -0.0000061400 -40.34% 90 يوم $ -0.00006342281808287123 -80.64%

تحليل سعر Hiblocks (HIBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hiblocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001522$ 0.00001522 $ 0.00001522 24 ساعة مرتفع $ 0.00001599$ 0.00001599 $ 0.00001599 عالية طوال الوقت $ 0.02503452$ 0.02503452 $ 0.02503452 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -1.77%

معلومات سوق Hiblocks (HIBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: