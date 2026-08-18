سعر hi Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع hi Dollar (HI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HI.

يحتل hi Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,597,272، مع عرض متداول قدره 65.86B HI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.57، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق hi Dollar (HI)

القيمة السوقية $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M إمداد دورة التداول 65.86B 65.86B 65.86B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ hi Dollar هي $ 1.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HI يبلغ 65.86B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.43M.