سعر HEXAR AI اليوم

السعر المباشر لمشروع HEXAR AI (HEXAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HEXAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HEXAR.

يحتل HEXAR AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,473، مع عرض متداول قدره 523.12M HEXAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HEXAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00187126، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HEXAR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.37.

معلومات سوق HEXAR AI (HEXAR)

القيمة السوقية $ 53.47K$ 53.47K $ 53.47K الحجم (24 ساعة) $ 9.37$ 9.37 $ 9.37 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 102.22K$ 102.22K $ 102.22K إمداد دورة التداول 523.12M 523.12M 523.12M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HEXAR AI هي $ 53.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.37. العرض المتداول لـ HEXAR يبلغ 523.12M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 102.22K.