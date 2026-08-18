سعر HermesWorld اليوم

السعر المباشر لمشروع HermesWorld (HERMESWORLD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HERMESWORLD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HERMESWORLD.

يحتل HermesWorld حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 49,093، مع عرض متداول قدره 999.91M HERMESWORLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HERMESWORLD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00233393، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HERMESWORLD بمقدار +0.44% خلال الساعة الماضية و-24.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HermesWorld (HERMESWORLD)

القيمة السوقية $ 49.09K$ 49.09K $ 49.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 49.09K$ 49.09K $ 49.09K إمداد دورة التداول 999.91M 999.91M 999.91M إجمالي العرض 999,909,130.724361 999,909,130.724361 999,909,130.724361

القيمة السوقية الحالية لـ HermesWorld هي $ 49.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HERMESWORLD يبلغ 999.91M، مع إجمالي عرض 999909130.724361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 49.09K.