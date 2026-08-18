سعر Hermes Synth اليوم

السعر المباشر لمشروع Hermes Synth (HS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HS.

يحتل Hermes Synth حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,592، مع عرض متداول قدره 100.00B HS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hermes Synth (HS)

القيمة السوقية $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Hermes Synth هي $ 21.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.59K.