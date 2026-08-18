سعر Hermes Desktop اليوم

السعر المباشر لمشروع Hermes Desktop (HD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HD.

يحتل Hermes Desktop حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,488، مع عرض متداول قدره 100.00B HD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HD بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-5.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hermes Desktop (HD)

القيمة السوقية $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.49K$ 28.49K $ 28.49K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Hermes Desktop هي $ 28.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HD يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.49K.