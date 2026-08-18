سعر Hemule اليوم

السعر المباشر لمشروع Hemule (HEMULE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HEMULE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HEMULE.

يحتل Hemule حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 450,760، مع عرض متداول قدره 980.00M HEMULE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HEMULE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HEMULE بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.97.

معلومات سوق Hemule (HEMULE)

القيمة السوقية $ 450.76K$ 450.76K $ 450.76K الحجم (24 ساعة) $ 21.97$ 21.97 $ 21.97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 450.76K$ 450.76K $ 450.76K إمداد دورة التداول 980.00M 980.00M 980.00M إجمالي العرض 979,998,587.911129 979,998,587.911129 979,998,587.911129

القيمة السوقية الحالية لـ Hemule هي $ 450.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.97. العرض المتداول لـ HEMULE يبلغ 980.00M، مع إجمالي عرض 979998587.911129. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 450.76K.