سعر Hbadger اليوم

السعر المباشر لمشروع Hbadger (HBADG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HBADG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HBADG.

يحتل Hbadger حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,546، مع عرض متداول قدره 6.12B HBADG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HBADG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HBADG بمقدار +0.65% خلال الساعة الماضية و-16.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hbadger (HBADG)

القيمة السوقية $ 57.55K$ 57.55K $ 57.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.76K$ 82.76K $ 82.76K إمداد دورة التداول 6.12B 6.12B 6.12B إجمالي العرض 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hbadger هي $ 57.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HBADG يبلغ 6.12B، مع إجمالي عرض 8800000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.76K.