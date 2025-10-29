معلومات سعر Haystack (HAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.03470268 24 ساعة منخفض $ 0.03628557 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.056328 أدنى سعر $ 0.02587991 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) +1.20% تغير السعر (7 أيام) +21.97%

سعر Haystack (HAY) في الوقت الحقيقي هو $0.03536763. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HAY بين أدنى سعر $ 0.03470268 وأعلى سعر $ 0.03628557، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHAY على الإطلاق هو $ 0.056328، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02587991.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HAY -0.50% على مدار الساعة الماضية، +1.20% على مدار 24 ساعة، و +21.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Haystack (HAY)

القيمة السوقية $ 968.44K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.54M إمداد دورة التداول 27.38M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Haystack هي $ 968.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HAY يبلغ 27.38M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.54M.