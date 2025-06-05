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سعر Hatch (HATCH) المباشر لليوم هو USD 0.097715 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.52M . يتم تحديث سعر HATCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hatch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hatch خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.17M

أداء سعر Hatch (HATCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hatch مقابل USD هو $ -0.00017943249527285 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hatch مقابل USD هو $ +0.0025516415 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hatch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hatch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00017943249527285 -0.18% 30 يوم $ +0.0025516415 +2.61% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hatch (HATCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hatch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.091099$ 0.091099 $ 0.091099 24 ساعة مرتفع $ 0.099158$ 0.099158 $ 0.099158 عالية طوال الوقت $ 0.13185$ 0.13185 $ 0.13185 تغير السعر (1 ساعة) +1.34% تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) +8.32%

معلومات سوق Hatch (HATCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: