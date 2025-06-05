سعر Hatch (HATCH)
سعر Hatch (HATCH) المباشر لليوم هو USD 0.097715. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.52M. يتم تحديث سعر HATCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hatch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hatch خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.17M
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خلال اليوم، كان سعر Hatch مقابل USD هو $ -0.00017943249527285 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hatch مقابل USD هو $ +0.0025516415 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hatch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hatch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00017943249527285
|-0.18%
|30 يوم
|$ +0.0025516415
|+2.61%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hatch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.34%
-0.18%
+8.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.
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