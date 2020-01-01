توكنوميكس Hatch (HATCH)

توكنوميكس Hatch (HATCH)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hatch (HATCH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
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معلومات Hatch (HATCH)

$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe.

Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base.

Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.

الموقع الرسمي:
https://hatchkings.revolvinggames.com

توكنوميكس Hatch (HATCH) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hatch (HATCH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 12.37M
$ 12.37M$ 12.37M
إجمالي العرض:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
العرض المتداول:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 12.37M
$ 12.37M$ 12.37M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.13185
$ 0.13185$ 0.13185
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.01215821
$ 0.01215821$ 0.01215821
السعر الحالي:
$ 0.0123721
$ 0.0123721$ 0.0123721

توكنوميكس Hatch (HATCH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Hatch (HATCH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن HATCH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HATCH التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HATCH، استكشف السعر المباشر لتوكن HATCH!

توقعات سعر HATCH

هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه HATCH؟ تجمع صفحة توقعات أسعار HATCH الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.

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