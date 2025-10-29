معلومات سعر GUSD (GUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.998821 $ 0.998821 $ 0.998821 24 ساعة منخفض $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.998821$ 0.998821 $ 0.998821 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 أدنى سعر $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -0.26%

سعر GUSD (GUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.999803. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GUSD بين أدنى سعر $ 0.998821 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGUSD على الإطلاق هو $ 1.019، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.98989.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GUSD -0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و -0.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GUSD (GUSD)

القيمة السوقية $ 149.74M$ 149.74M $ 149.74M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 319.89M$ 319.89M $ 319.89M إمداد دورة التداول 149.79M 149.79M 149.79M إجمالي العرض 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GUSD هي $ 149.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GUSD يبلغ 149.79M، مع إجمالي عرض 320000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 319.89M.