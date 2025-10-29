معلومات سعر GULL (GULL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0147066$ 0.0147066 $ 0.0147066 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -0.12%

سعر GULL (GULL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GULL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGULL على الإطلاق هو $ 0.0147066، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GULL -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GULL (GULL)

القيمة السوقية $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K إمداد دورة التداول 42.83M 42.83M 42.83M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GULL هي $ 7.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GULL يبلغ 42.83M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.62K.