سعر GRX Chain (GRX)
السعر المباشر لمشروع GRX Chain (GRX) اليوم هو $ 13.05، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRX الحالي إلى USD هو $ 13.05 لكل GRX.
يحتل GRX Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 124,110,199، مع عرض متداول قدره 9.51M GRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRX بين $ 13.05 (أدنى) و$ 13.05 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 21.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.868057.
على المدى القصير، تحرك GRX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.34K.
القيمة السوقية الحالية لـ GRX Chain هي $ 124.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.34K. العرض المتداول لـ GRX يبلغ 9.51M، مع إجمالي عرض 9998039.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 130.45M.
+0.00%
--
-0.00%
-0.00%
خلال اليوم، كان سعر GRX Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GRX Chain مقابل USD هو $ -0.0029088450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GRX Chain مقابل USD هو $ +4.7731144950 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GRX Chain مقابل USD هو $ +0.002828463062245 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0029088450
|-0.02%
|60 يوم
|$ +4.7731144950
|+36.58%
|90 يوم
|$ +0.002828463062245
|+0.00%
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GRX Chain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر الحالي لـ GRX Chain؟
يتم تداول GRX Chain (GRX) بسعر $13.05، مما يعكس حركة سعرية بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.
ما الدور الذي يلعبه GRX Chain في نظامه البيئي؟
باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Centralized Exchange (CEX) Token، غالبًا ما يدعم GRX وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.
ما مدى نشاط تداول GRX اليوم؟
خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل GRX حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.
ما هي المعروض المتداول من GRX Chain؟
يوجد اليوم 9512395.0 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.
ما هي القيمة السوقية وترتيب GRX؟
يحمل GRX Chain حاليًا الترتيب #217 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $124110199، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.
كيف كان أداء GRX Chain خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
أظهر سعره حركة سعرية بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.
كيف يقارن GRX Chain بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟
في نطاق فئة Centralized Exchange (CEX) Token، يُظهر GRX نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
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|02-10 18:39:21
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