سعر GRX Chain اليوم

السعر المباشر لمشروع GRX Chain (GRX) اليوم هو $ 13.05، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRX الحالي إلى USD هو $ 13.05 لكل GRX.

يحتل GRX Chain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 124,110,199، مع عرض متداول قدره 9.51M GRX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRX بين $ 13.05 (أدنى) و$ 13.05 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 21.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.868057.

على المدى القصير، تحرك GRX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.34K.

معلومات سوق GRX Chain (GRX)

القيمة السوقية $ 124.11M$ 124.11M $ 124.11M الحجم (24 ساعة) $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 130.45M$ 130.45M $ 130.45M إمداد دورة التداول 9.51M 9.51M 9.51M إجمالي العرض 9,998,039.0 9,998,039.0 9,998,039.0

القيمة السوقية الحالية لـ GRX Chain هي $ 124.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.34K. العرض المتداول لـ GRX يبلغ 9.51M، مع إجمالي عرض 9998039.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 130.45M.