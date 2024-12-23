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سعر Grok ($GROK) المباشر لليوم هو USD 0.0058046 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.69M . يتم تحديث سعر $GROK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grok الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.07M - تغيير سعر Grok خلال اليوم هو -2.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.32B

أداء سعر Grok ($GROK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grok مقابل USD هو $ -0.000127902473892105 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grok مقابل USD هو $ -0.0016865944 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grok مقابل USD هو $ +0.0009310352 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grok مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000127902473892105 -2.15% 30 يوم $ -0.0016865944 -29.05% 60 يوم $ +0.0009310352 +16.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Grok ($GROK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grok: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00569631$ 0.00569631 $ 0.00569631 24 ساعة مرتفع $ 0.00617047$ 0.00617047 $ 0.00617047 عالية طوال الوقت $ 0.02982108$ 0.02982108 $ 0.02982108 تغير السعر (1 ساعة) +0.85% تغير السعر (1يوم) -2.15% تغير السعر (7 أيام) -29.35%

معلومات سوق Grok ($GROK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: