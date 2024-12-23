سعر Grok ($GROK)
سعر Grok ($GROK) المباشر لليوم هو USD 0.0058046. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.69M. يتم تحديث سعر $GROK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grok الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.07M
- تغيير سعر Grok خلال اليوم هو -2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.32B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $GROK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $GROK.
خلال اليوم، كان سعر Grok مقابل USD هو $ -0.000127902473892105 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grok مقابل USD هو $ -0.0016865944 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grok مقابل USD هو $ +0.0009310352 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grok مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000127902473892105
|-2.15%
|30 يوم
|$ -0.0016865944
|-29.05%
|60 يوم
|$ +0.0009310352
|+16.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grok: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.85%
-2.15%
-29.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
nothing but just a grok meme based off elon musk's first product on xAI, grok chatgpt like system.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $GROK إلى AUD
A$0.009229314
|1 $GROK إلى GBP
￡0.004585634
|1 $GROK إلى EUR
€0.00551437
|1 $GROK إلى USD
$0.0058046
|1 $GROK إلى MYR
RM0.0261207
|1 $GROK إلى TRY
₺0.204263874
|1 $GROK إلى JPY
¥0.908245762
|1 $GROK إلى RUB
₽0.59671288
|1 $GROK إلى INR
₹0.493042724
|1 $GROK إلى IDR
Rp93.622567538
|1 $GROK إلى PHP
₱0.341542664
|1 $GROK إلى EGP
￡E.0.295396094
|1 $GROK إلى BRL
R$0.035291968
|1 $GROK إلى CAD
C$0.008300578
|1 $GROK إلى BDT
৳0.690805446
|1 $GROK إلى NGN
₦8.985404708
|1 $GROK إلى UAH
₴0.242458142
|1 $GROK إلى VES
Bs0.2960346
|1 $GROK إلى PKR
Rs1.609209258
|1 $GROK إلى KZT
₸3.035863846
|1 $GROK إلى THB
฿0.19851732
|1 $GROK إلى TWD
NT$0.189404098
|1 $GROK إلى CHF
Fr0.005166094
|1 $GROK إلى HKD
HK$0.045101742
|1 $GROK إلى MAD
.د.م0.058162092