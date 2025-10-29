معلومات سعر GRIND (GRIND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001476 $ 0.00001476 $ 0.00001476 24 ساعة منخفض $ 0.00001595 $ 0.00001595 $ 0.00001595 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001476$ 0.00001476 $ 0.00001476 24 ساعة مرتفع $ 0.00001595$ 0.00001595 $ 0.00001595 عالية طوال الوقت $ 0.00009066$ 0.00009066 $ 0.00009066 أدنى سعر $ 0.00001341$ 0.00001341 $ 0.00001341 تغير السعر (1 ساعة) +1.62% تغير السعر (1يوم) -0.83% تغير السعر (7 أيام) +10.66% تغير السعر (7 أيام) +10.66%

سعر GRIND (GRIND) في الوقت الحقيقي هو $0.00001538. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GRIND بين أدنى سعر $ 0.00001476 وأعلى سعر $ 0.00001595، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGRIND على الإطلاق هو $ 0.00009066، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001341.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GRIND +1.62% على مدار الساعة الماضية، -0.83% على مدار 24 ساعة، و +10.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GRIND (GRIND)

القيمة السوقية $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M إمداد دورة التداول 77.78B 77.78B 77.78B إجمالي العرض 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

القيمة السوقية الحالية لـ GRIND هي $ 1.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GRIND يبلغ 77.78B، مع إجمالي عرض 77777777777.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.20M.