سعر GRASS ($GRASS)
سعر GRASS ($GRASS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 310.17K. يتم تحديث سعر $GRASS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GRASS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01K
- تغيير سعر GRASS خلال اليوم هو -13.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $GRASS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $GRASS.
خلال اليوم، كان سعر GRASS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GRASS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GRASS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GRASS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GRASS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-13.87%
-50.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $GRASS إلى AUD
A$--
|1 $GRASS إلى GBP
￡--
|1 $GRASS إلى EUR
€--
|1 $GRASS إلى USD
$--
|1 $GRASS إلى MYR
RM--
|1 $GRASS إلى TRY
₺--
|1 $GRASS إلى JPY
¥--
|1 $GRASS إلى RUB
₽--
|1 $GRASS إلى INR
₹--
|1 $GRASS إلى IDR
Rp--
|1 $GRASS إلى PHP
₱--
|1 $GRASS إلى EGP
￡E.--
|1 $GRASS إلى BRL
R$--
|1 $GRASS إلى CAD
C$--
|1 $GRASS إلى BDT
৳--
|1 $GRASS إلى NGN
₦--
|1 $GRASS إلى UAH
₴--
|1 $GRASS إلى VES
Bs--
|1 $GRASS إلى PKR
Rs--
|1 $GRASS إلى KZT
₸--
|1 $GRASS إلى THB
฿--
|1 $GRASS إلى TWD
NT$--
|1 $GRASS إلى CHF
Fr--
|1 $GRASS إلى HKD
HK$--
|1 $GRASS إلى MAD
.د.م--