سعر Graphite (SN43)
سعر Graphite (SN43) المباشر لليوم هو USD 4.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.66M. يتم تحديث سعر SN43 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Graphite الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Graphite خلال اليوم هو -8.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M
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خلال اليوم، كان سعر Graphite مقابل USD هو $ -0.429514887966478 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Graphite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Graphite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Graphite مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.429514887966478
|-8.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Graphite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-8.82%
-23.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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