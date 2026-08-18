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سعر GraphAI المباشر اليوم هو 0.00346259 USD. القيمة السوقية لـ GAI هي 149,929 USD. تابع تحديثات أسعار GAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر GraphAI المباشر اليوم هو 0.00346259 USD. القيمة السوقية لـ GAI هي 149,929 USD. تابع تحديثات أسعار GAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GAI

معلومات سعر GAI

ما هو GAI

الموقع الرسمي لـ GAI

اقتصاد توكن GAI

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سعر GraphAI (GAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GAI إلى USD:

$0.00346582
$0.00346582$0.00346582
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار GraphAI (GAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:17:43 (UTC+8)

سعر GraphAI اليوم

السعر المباشر لمشروع GraphAI (GAI) اليوم هو $ 0.00346259، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GAI الحالي إلى USD هو $ 0.00346259 لكل GAI.

يحتل GraphAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 149,929، مع عرض متداول قدره 43.30M GAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GAI بين $ 0.0033985 (أدنى) و$ 0.00349011 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.857598، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00255654.

على المدى القصير، تحرك GAI بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-0.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.67.

معلومات سوق GraphAI (GAI)

$ 149.93K
$ 149.93K$ 149.93K

$ 56.67
$ 56.67$ 56.67

$ 346.26K
$ 346.26K$ 346.26K

43.30M
43.30M 43.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GraphAI هي $ 149.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.67. العرض المتداول لـ GAI يبلغ 43.30M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 346.26K.

سجل سعر GraphAI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0033985
$ 0.0033985$ 0.0033985
24 ساعة منخفض
$ 0.00349011
$ 0.00349011$ 0.00349011
24 ساعة مرتفع

$ 0.0033985
$ 0.0033985$ 0.0033985

$ 0.00349011
$ 0.00349011$ 0.00349011

$ 0.857598
$ 0.857598$ 0.857598

$ 0.00255654
$ 0.00255654$ 0.00255654

-0.06%

+0.53%

-0.17%

-0.17%

سجل سعر GraphAI (GAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GraphAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GraphAI مقابل USD هو $ +0.0002351940 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GraphAI مقابل USD هو $ +0.0011323832 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GraphAI مقابل USD هو $ +0.0000000683851628105 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.53%
30 يوم$ +0.0002351940+6.79%
60 يوم$ +0.0011323832+32.70%
90 يوم$ +0.0000000683851628105+0.00%

توقعات أسعار GraphAI

GraphAI (GAI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GAI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرGraphAI (GAI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GraphAI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر GraphAI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GAI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار GraphAI.

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المصدر GraphAI (GAI)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemDePIN

نبذة عن GraphAI

ما هو السعر الحالي لـ GraphAI؟

يُتداول بسعر $0.00346259، وقد أظهرت GraphAI حركة سعرية بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر المعروض من الرموز المميزة على تقييم GAI؟

يلعب المعروض دورًا رئيسيًا: فمع وجود 43300177.84358425 رمز مميز متداول، يمكن أن تؤثر الندرة أو التضخم بشكل كبير على سلوك الأسعار على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية لـ GraphAI؟

تبلغ قيمتها السوقية $149929، وتحتل المرتبة #5155 عالميًا، مما يدل على نطاق اعتماد الشبكة.

ما هي نشاط التداول خلال الـ 24 ساعة؟

سجلت GAI حجم تداول بلغ $--، مما يعكس السيولة الحالية ونشاط المستخدمين.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر بين $0.0033985 و$0.00349011، مما يساعد المستثمرين على تقييم الزخم على المدى القصير.

كيف يتناسب GraphAI مع فئة DePIN,Base Ecosystem؟

بصفته رمزًا مميزًا من فئة DePIN,Base Ecosystem، يتنافس GAI مع الأصول المشابهة بناءً على الفائدة والعرض والاعتماد واتجاهات الأداء.

ما هي اتجاهات الاقتصاديات طويلة الأجل للرموز المميزة التي تهم؟

إن عمليات الإصدار والحرق وجداول الإطلاق ومكافآت الحيازة—التي غالبًا ما ترتبط باقتصاديات --—يمكن أن تؤثر على المعروض في المستقبل وعلى ثقة السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول GraphAI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:17:43 (UTC+8)

تحديثات GraphAI (GAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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