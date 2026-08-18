سعر GraphAI اليوم

السعر المباشر لمشروع GraphAI (GAI) اليوم هو $ 0.00346259، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GAI الحالي إلى USD هو $ 0.00346259 لكل GAI.

يحتل GraphAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 149,929، مع عرض متداول قدره 43.30M GAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GAI بين $ 0.0033985 (أدنى) و$ 0.00349011 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.857598، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00255654.

على المدى القصير، تحرك GAI بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-0.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.67.

معلومات سوق GraphAI (GAI)

القيمة السوقية $ 149.93K$ 149.93K $ 149.93K الحجم (24 ساعة) $ 56.67$ 56.67 $ 56.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 346.26K$ 346.26K $ 346.26K إمداد دورة التداول 43.30M 43.30M 43.30M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GraphAI هي $ 149.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.67. العرض المتداول لـ GAI يبلغ 43.30M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 346.26K.