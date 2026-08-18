سعر Gramming اليوم

السعر المباشر لمشروع Gramming (GRAMMING) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRAMMING الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GRAMMING.

يحتل Gramming حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 111,605، مع عرض متداول قدره 1.00B GRAMMING. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRAMMING بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GRAMMING بمقدار -1.25% خلال الساعة الماضية و-20.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.30K.

معلومات سوق Gramming (GRAMMING)

القيمة السوقية $ 111.61K$ 111.61K $ 111.61K الحجم (24 ساعة) $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.61K$ 111.61K $ 111.61K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gramming هي $ 111.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.30K. العرض المتداول لـ GRAMMING يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.61K.