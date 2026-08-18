سعر Gora اليوم

السعر المباشر لمشروع Gora (GORA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GORA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GORA.

يحتل Gora حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,350، مع عرض متداول قدره 38.00M GORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GORA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.750305، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GORA بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+2.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 414.67.

معلومات سوق Gora (GORA)

القيمة السوقية $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K الحجم (24 ساعة) $ 414.67$ 414.67 $ 414.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.87K$ 79.87K $ 79.87K إمداد دورة التداول 38.00M 38.00M 38.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gora هي $ 30.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 414.67. العرض المتداول لـ GORA يبلغ 38.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.87K.